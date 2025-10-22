元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏とジャーナリストの安藤優子氏が２２日、関西テレビ「ｎｅｗｓランナー」に生出演し、高市新内閣について論評した。自民党の高市早苗総裁が２１日に召集された臨時国会の首相指名選挙で、第１０４代首相に選出され、高市新内閣が発足した。１８８５年に伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任して１４０年。初めて生まれた女性総理に対し、安藤氏は「女性がこの国の総理大臣まで上りつめたって風景