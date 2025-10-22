【その他の画像・動画等を元記事で観る】10月19日(日)に、映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』の舞台挨拶付き上映会が行われた。本作は、『BanG Dream!』で新たに誕生した新バンド「MyGO!!!!!」と「Ave Mujica」による、2025年4月にKアリーナ横浜で行われた合同ライブを映像化した作品。『BanG Dream!』シリーズの歴史に刻まれる熱狂のステージを、スクリーンを通して体感できる内容とな