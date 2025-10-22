笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。10月4日（土）の放送は、コスモエネルギーホールディングス株式会社 常務執行役員 CDO のルゾンカ典子さんがゲストに登場。コスモエネルギーグループのDX戦略、DX推進において重要なポイ