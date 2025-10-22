ソフトバンクは２２日、ドラフト前日のスカウト会議を開催。ドラフト１位が競合した場合の抽選クジは今年１月に就任した城島健司ＣＢＯが務めることになった。ウェーバーの順番が１２球団最後で、競合の場合のくじ引きも最後となる。永井編成本部長は「（ＣＢＯは）引きが強いですから。海底（はいてい）に期待」と話した。「海底」は麻雀用語でその局の一番最後の牌（はい）の意味。城島ＣＢＯは「麻雀屋の息子に生まれた力が発