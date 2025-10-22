第３２回マイルグランプリ・Ｓ２は２２日、大井競馬場でトップマイラー１６頭が１６００メートルを争った。６番人気のゴールドレガシー（矢野貴之騎乗）が直線で抜け出し、１番人気のムエックスに２馬身差をつけて優勝。重賞初制覇を果たした。矢野貴之騎手「ちょっと決め手がないのかなという印象でしたが、きょうは気持ちよく切れました。窮屈なところを狙っていった結果、うまくはまったなという感じです。（直線は）気持ち