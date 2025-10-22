２０２２年１０月に交通事故に遭い死去したザ・ドリフターズの仲本工事さん（享年８１）の妻で歌手の三代（みだい）純歌が、事実に反する報道で名誉を傷つけられたとして、複数の週刊誌の発行元に計８２５０万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が２２日、東京地裁で開かれた。この日の口頭弁論は「女性自身」の発行元である光文社が被告。三代は４４００万円の損害賠償を求めている。２回目の今回は、記事を執筆した記者や情