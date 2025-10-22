ユーロドル一時１．１５８３レベル、対ポンドでの巻き戻しで＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ユーロドルは一時1.1583レベルと本日の安値を広げている。一方で、ポンドドルは1.3306レベルを安値に、1.3330付近へと下げ渋っている。ＮＹ勢の本格参加を前に、ユーロ対ポンドでのユーロ買いがやや巻き戻されている。 EUR/USD1.1585GBP/USD1.3327EUR/GBP0.8694