■これまでのあらすじ凛は結婚を決め、母に報告するため実家へ。弟の同棲宣言に母が大騒ぎする一方、凛の結婚話は意外にも歓迎され、式の準備にまで話が及ぶ。しかし父の話題で空気が一変。重い空気の中、凛は彼の海外赴任に伴い、式を挙げず仕事も辞めて同行すると告げるが、母は「辞めるなんてもったいない」と声を荒げ、ついには「結婚をやめなさい」とまで言い出す。これまで無関心だった母の突然の干渉に、凛は戸惑いを隠せな