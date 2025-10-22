高市総理は21日の内閣発足後の就任会見で、「ガソリンの暫定税率廃止」「103万円の壁見直し」など、多くの経済対策を示しました。はたして実現可能なのでしょうか？【写真を見る】「究極の目的は、成長する日本を将来に残すこと」片山さつき財務大臣の会見「帳尻合わせ目的ではない」高市内閣の“経済対策”…財源は？高市早苗 総理大臣「手取りを増やし、家計の負担を減らす。そのための経済対策です」21日夜、高市総理は就