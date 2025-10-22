兵庫・尼崎市のクリニックで、医師が患者の女性に何らかの薬を投与して意識を朦朧とさせた上で、性的暴行をした疑いで逮捕されました。準強制性交の疑いで逮捕された医師の瀬尾達容疑者（63）は、5年前、兵庫・尼崎市の耳鼻咽喉科のクリニックで、女性患者（当時28）に対し何らかの薬を投与して意識をもうろうとさせ、抵抗できない状態で性的暴行をした疑いが持たれています。調べに対し、瀬尾容疑者は「今は思い出せません」と話