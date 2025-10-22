21日に発足した高市新政権が本格的に始動しました。農林水産大臣には、お隣、山形選出の鈴木憲和議員が就任。22日の会見ではコメの増産にやや慎重な姿勢を見せています。女性初の内閣総理大臣が率いる新政権。発足から一夜明け、21日朝から本格始動しました。農林水産省では、小泉進次郎前大臣から鈴木憲和新大臣へ引き継がれています。午後になり、就任会見に臨んだ鈴木新大臣。コメの増産について、小泉前大臣と比べやや慎重な姿