秋田市河辺で、民家の裏にあるカキの木にのぼるクマの姿をセンサーカメラが捉えました。19日、秋田市河辺のカキの木に現れた1頭のクマ。体長は1メートル20センチほどとみられます。午後5時半から午後11時40分ごろまで断続的に、カメラにクマの姿が記録されていました。一夜明けた20日、現場のカキの木にはクマ棚ができていて、カキの実を食い散らかした痕跡が残っていました。