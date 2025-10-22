10月22日にブレックスアリーナ宇都宮で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループAが行われ、宇都宮ブレックスがソウルSKナイツ（韓国）と対戦した。 宇都宮は試合開始から高島紳司が立て続けに3ポイントシュートを沈めると、ギャビン・エドワーズ、アイザック・フォトゥ、竹内公輔、D.J・ニュービル、比江島慎、渡邉裕規も続き、第1クォ&#