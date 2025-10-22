AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第3節が22日に行われ、江原FC（韓国）とヴィッセル神戸（日本）が対戦した。Jリーグ王者としてACLEに臨んでいる神戸は初戦で上海海港（中国）に3−0で快勝すると、前節はメルボルン・シティ（オーストラリア）を撃破。唯一の2連勝を飾り、東地区のリーグフェーズで首位に立っている。今節はここまで1勝1敗の江原FCのホームに乗り込んでの一戦。日韓対決を制して3連勝を