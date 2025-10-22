10月22日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第３節で、ヴィッセル神戸が江原FCと敵地・韓国の春川松岩スポーツタウンスタジアムで対戦した。５日前の鹿島アントラーズ戦（０−０、J１第34節）からスタメンを大幅に変更。GKを先月に加入した権田修一が務め、前線には左から汰木康也、小松蓮、ジェアン・パトリッキが並んだ。経験豊富なベテラン大迫勇也や武藤嘉紀、酒井高徳らはベンチ