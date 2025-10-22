【その他の画像・動画等を元記事で観る】 tuki.が、新曲「人生讃歌」（10月22日配信リリース）のMVを公開した。 ■少女が大切なものを守り抜こうとする姿をアニメで表現したMV 「人生讃歌」は、北村匠海が主演を務め、林裕太、綾野剛と共演した10月24日に公開を控える映画『愚か者の身分』の主題歌。tuki.が初めて映画作品に描き下ろした1曲となっている。 MVでは、少女が困難や絶望に打ちひしがれながらも大切なものを