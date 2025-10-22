今年の10月は16回目の全国「敬老月間」です。北京にある中国宋慶齢青少年科学技術文化交流センターは21日、「シルバーエージの輝き・共に未来を育む」と題した敬老月間イベントを行いました。会場では、書道、中国画、版画など伝統芸術の体験エリアが同時にオープンし、多くの高齢者をひきつけました。参加した李恵群さんは、「とてもうれしい。今の高齢者には不足するものは何もなく、気分が良ければすべてがうまくいく」と満足げ