１０月２０日（月）、徳島大学の薬学系の研究棟の低温培養室で、特別研究学生の男性（２７）が死亡しているのが見つかりました。死因は酸素欠乏と判明し、警察が亡くなった当時の状況を調べています。おととい２０日（月）午前、徳島大学の関係者から「医薬創製教育研究センターの低温培養室で、人が倒れている」という旨の通報が消防にありました。救急隊が駆けつけると、同大学の特別研究学生の男性（２７）がうつ伏せの状