ネット通販大手の「アスクル」は、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」に感染し19日から物流システムの停止に陥っていますが、22日午後6時現在も、まだ解消していないことを明らかにしました。引き続き解消に向けて取り組んでいるとしています。システムの復旧に向け社内のエンジニアおよそ70人に加えて、親会社のLINEヤフー社や、外部セキュリティ企業のエンジニアなどおよそ30人、全体で100人規模の調査チームを結成したとい