秋元康氏プロデュースの１１人組ガールズグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが２２日、都内で２ｎｄミニアルバム「Ｃｏｒｎｅｒｏｆｍｙｈｅａｒｔ」リリースイベントを開催した。雨の中でもリード曲「Ｃｏｒｎｅｒｏｆｍｙｈｅａｒｔ」のパフォーマンスを含むミニライブで盛り上げた。同曲のＭＶも最速上映され、ＨＡＮＮＡ（１６）は「ＭＶを撮影した場所も（２３年のファーストシングル）眼差しＳｎｉｐｅ