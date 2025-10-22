全日本プロレスは２２日、暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦」（１１月２２日、後楽園ホールで開幕）の出場全１２チームとブロック分けを発表した。発表には芦野祥太郎＆潮崎豪の「ＨＡＶＯＣ」タッグや、青柳優馬と安齊勇馬の「Ｗゆうま」タッグが含まれた。出場チームとブロック分けは以下の通り。《Ａブロック》芦野＆潮崎、鈴木秀樹＆真霜拳號、綾部蓮＆タロース、大森北斗＆羆嵐、ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起、田