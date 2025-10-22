おばあちゃんから誕生日ケーキを買ってあげると提案され、笑顔になった我が子。しかし、数分後には今にも泣きだしそうな顔に。一体、何があったのでしょうか？ 筆者が経験した出来事をお伝えします。 ケーキを買ってくれると言われた 誕生日は一年に一度の特別な日。義母と夫は娘に謝っていましたが、最初から悲しい気持ちにさせないであげてほしかったです。 【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年6月】