【モデルプレス＝2025/10/22】女優の山崎紘菜が22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳美人女優、ショーパンから美脚スラリ◆山崎紘菜、ショーパンから美脚スラリ山崎は「＃週刊文春 ＃原色美女図鑑 発売中です〜〜」とつづり、「週刊文春」10月23日号（文藝春秋）のオフショットを公開。グレーのニットや、オレンジのざっくり編まれたニットにカーキのショートパンツを合わせた