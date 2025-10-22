3発＆10Kが意外な話題に発展米大リーグのドジャースは、2年連続でワールドシリーズ進出。ブルージェイズと24日（日本時間25日）から世界一をかけて戦う。大谷は17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打っては3本塁打、投げても7回途中無失点10奪三振の二刀流で大暴れ。シリーズMVPに輝き、日米に衝撃を与えた。その反響は凄まじく、米国内で大人気の他競技にまで意外な影響を及ぼしていた。「レイダースを救える唯