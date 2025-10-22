膵臓（すいぞう）がんの治療で休養中のお笑いコンビ「セバスチャン」の原田公志（ひろし＝39）が22日、自身のXを更新。治療を優先しつつ「出来る範囲で二人で活動していきます」と、SNS発信やライブ出演などの活動を再開することを発表した。 【写真】治療に向かう原田元気いっぱいの笑顔だが…にじむ闘病の覚悟 Xに掲載した文書で、原田は「皆さん治療に対して激励のコメント頂き本当にありがとうございます」と感謝。「