モデル・レースクイーンの名取くるみ（29）が21日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。第一線で活躍するサーキットの女神が“愛車グラビア”で魅せた。 【写真】どっちの方がスタイルいい？愛車の前でポーズ 今回のグラビアでは、納車されたばかりの愛車・日産「フェアレディZ」とともに撮影。貫禄あふれるグラマラスボディを存分に見せつつ、レースクイーンにふさわしい