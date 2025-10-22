元乙女新党のメンバーで女優の其原有沙（そのはら・ありさ）が２２日、東京・品川区の六行会ホールで、ヒロインを務める劇団シアターザロケッツ第１８回舞台公演「お客様に神様ですＨＯＴＥＬ【２】」の初日を迎えた。２０２３年に上演された「お客様に神様ですＨＯＴＥＬ」の続編。同劇団の公演に初出演する其原は、開演前に行われた取材会で「稽古ではすごくドキドキしていたけど、皆さんに支えられながら面白い作品がで