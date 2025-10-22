日本初の「物語の自動販売機」が２２日、東京都世田谷区の世田谷文学館に設置された。好みのボタンを押すと、数分で読める物語がレシート状の紙に印字されてランダムに出てくる仕組みだ。料金は無料。本を読まない人が増える中、読書の面白さを知ってもらおうと、出版取次大手・トーハンが文化庁の支援も受け、独自の機械を開発した。同館で開催中の「世田谷線・１００年間のものがたり」展に合わせ、東急世田谷線の駅ゆかりの