県内はクマの出没が、昨夜からきょうにかけても続いています。こちらは昨夜、富山市でカキの木に登って実を食べるクマの姿です。カキを食べにくるクマが相次ぐ中、県は、実を収穫することや不要なカキの木は伐採することを呼びかけています。夜の闇の中、木に登り、夢中になってカキの実を食べるクマ。ツキノワグマの特徴である胸に三日月のような白い模様が確認できます。昨夜、富山市大沢野地域の二松にある住宅の敷地で撮影され