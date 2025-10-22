さまざまな料理に使われる卵の高騰が続いています。2025年の夏以降は、「エッグショック」と呼ばれた2年前の価格を上回っていて、飲食店やスーパーでは困惑の声が上がっています。 ■人気のオムライスに…「エッグショック」が直撃 フレンチの店などでおよそ20年経験を積んだオーナーシェフが作る、絶品オムライス。名古屋・覚王山にあるハンバーグとオムライスの店「KITCHEN TariA