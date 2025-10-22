10月15日、東宝が中間決算を発表した。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」や「国宝」の大ヒットを受け、2026年2月期の業績予想を上方修正。売上高は20％、営業利益は14％上振れる見通しだが、それでも営業利益は前期からほぼ横ばいの見通しだ。この現象が映し出す東宝の“好調ぶり”とその背景を、森田宗一郎記者が解説する。【タイムテーブル】00:00イントロ00:49本編スタート01:08東宝の決算はどうだった？