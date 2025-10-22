日本ハムは２２日、都内でスカウト会議を開き、２３日に行われるプロ野球ドラフト会議で対象選手となっている米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手へ栗山チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が言及した。花巻東時代から熱心に視察に訪れるなど関心が強かった栗山ＣＢＯは、「覚悟してアメリカに行って勝負している選手の気持ちが重要。もしかしたら『日本でやりたい』って言うのか。『この時期で』とか分からない。