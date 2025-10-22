日本ハムは２２日、都内でスカウト会議を開き、ドラフト会議へ最終確認を行った。くじ引き役は新庄監督が務める。「何球団来ようが僕の強運は多分引けると思うので、期待しといてください」と、昨季、ソフトバンクとの競合の末、柴田を引き当てたくじ運に自信を見せた。会議は５時間にも及び、映像を交え最終確認。栗山チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）は、「もう本当にどっちか。ある程度名前言わなくても分かるで