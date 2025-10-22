22日、東京都心の日中は12月中旬並みとなる師走の寒さとなりました。全国的に寒気や雨の影響で今シーズン一番の寒さを各地で観測しています。雨が降り、秋の風が吹く京都市内で行われたのが、京都三大祭の1つ「時代祭」です。平安時代から明治維新までの歴史上の人物に扮（ふん）し、華やかな衣装を着た人々や馬車などの行列が秋の古都を練り歩きます。祭りが始まった正午の気温は14.9度と、11月中旬並みの寒さでした。朝から冷た