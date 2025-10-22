山中市長（中央）に来年の横浜場所をＰＲする枝川親方（右）ら＝２２日、横浜市役所来年４月１６日にぴあアリーナＭＭ（横浜市西区）で開かれる「大相撲横浜場所」をＰＲしようと、日本相撲協会の枝川親方（元蒼樹山）らが２２日、山中竹春市長を訪問した。横浜での巡業は、これまでも横浜アリーナなどで開催されてきた。今回も１００人以上の力士による取組をはじめ、公開稽古、ユーモアを交えて禁じ手を紹介する「初切（しょ