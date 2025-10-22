【モデルプレス＝2025/10/22】タレントの安田美沙子が10月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳2児の母タレント「40分で作った」6品並んだ食卓◆安田美沙子「帰って40分でできた」夕食公開安田は「習い事から帰って40分でできた。。冷凍餃子ありがと！」とつづり、夕食を公開。冷凍餃子のほか、焼き鮭、野菜料理、煮物、白米、汁物が並んでおり、「ビジュアルは許して」と添