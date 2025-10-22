過保護にも見えるママ友・香。彼女の子と公園でトラブルを起こした真理の息子・ナオトは叩かれました。真理は思わず相手の子を叱りますが、香から「そういうの、よくない」と非難されます。荒波を立てたくないばかりに謝ったものの、不満は募るばかりです。ママ友との付き合い方を考え、子育てで何が大切なのかを見つめ直すお話…『わが子さえ良ければいいママ友』第4話をごらんください。 ブランコの取り合いにより、香の子の勝