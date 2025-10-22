高市内閣の政務官人事がきょう決まり、富山県選出の自民党、上田英俊衆議院議員が国土交通大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 兼復興大臣政務官に就任しました。上田議員は60歳。長勢甚遠元衆議院議員の公設秘書を経て、県議会議員を22年務め、2021年の衆議院選挙で初当選、現在2期目です。