世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”に対する解散命令の審理が東京高等裁判所で続く中、富山市の教会に、きょう教団の会長らが訪れ講演しました。教団が富山教会で開いたシンポジウムでは、教団の田中富広会長らが登壇し「解散問題の是非を問う」と題して講演しました。パネルディスカッションの中で田中会長は「解散命令が出されるまでに至った要因」について被害を訴える元信者の心情への理解が至らなかったと話しました