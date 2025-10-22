全国にベーカリー＆パティスリーを展開する「バゲットラビット」から、冬限定フレーバーが登場！11月1日（土）から12月31日（水）まで、甘酸っぱいフランボワーズと香り高い抹茶を合わせた『フランボワーズとカスタードの抹茶ブール』（530円税込）をはじめ、ビーフシチューのドッグやりんごのクイニーアマンなど、心温まる新作パンが揃います♡冬