おとといクマによる人への被害があった立山町では、建物にクマが入り込んだという想定で、町が発砲を許可する緊急銃猟の訓練が行われました。手順はスムーズに行われたのでしょうか。立山町職員「体育館横の器具庫にクマが立てこもっていることを確認しました。緊急銃猟を行う可能性がありますので報告いたします」立山町の体育館で行われた訓練には、町の職員や猟友会のメンバー、警察官などが参加しました。使ったの