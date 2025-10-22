22日（水）の東京は冷たい雨の降る1日となりました。渋谷を歩く人も前日より更に厚着の人が目立ちます。東京都心、午後2時の気温は11.8度、12月中旬並みの寒さでした。23日（木）は西日本や東日本は晴れて快適な陽気となりそうです。雨雲の予想です。太平洋側に雨を降らせている秋雨前線の雨雲はゆっくり南に下がっていくでしょう。23日朝にはほとんどの雨雲が南海上に抜けて天気は回復しそうです。昼前には、全国的に晴れていると