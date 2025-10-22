老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1965年生まれの男性の「年金の繰り上げ受給」についてです。Q：1965年生まれ男性。繰り上げ請求して、60歳から年金をもらえますか？「1965年生まれの男性ですが