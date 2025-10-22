県は中小企業の賃上げを支援する「ぐんま賃上げ促進支援金」について、申請が低調であることを受け支給要件を緩和しました。 県は、ことし７月から中小企業の賃上げを支援するため「ぐんま賃上げ促進支援金」の申請受付を行っています。この支援金は、１１月末までに５％以上の賃上げを行った中小企業に対し、従業員２０人を上限に１人あたり５万円を支給するものでした。 しかし、今月１６日現在、予算額２５億円に対し執行率は