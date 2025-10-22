星野リゾートが来年、草津町に開業を予定していた温泉旅館について、６月７日に開業すると発表しました。 星野リゾートは２２日、オンラインで会見を開き、草津町で開業を予定していた温泉旅館ブランド「界草津」を来年６月７日に開業すると発表しました。 「界草津」は、９４の客室や湯小屋棟、ラウンジ棟などを備えています。特徴は、草津温泉街と宿泊エリアを結ぶ専用トンネルで、「温泉街の賑わい」と「静か