健康づくりをテーマに県内の小中学生が描いたポスターコンクールの審査会が開かれ、３つの部門で最優秀賞が決まりました。 この「健康ポスターコンクール」は、子どもたちに健康的な生活について意識を高めてもらおうと県国民健康保険団体連合会などが開いているものです。ポスターは、栄養バランスの取れた食事や適切な運動を呼びかけるもので、今年度は県内の小学校６９校からあわせて６０