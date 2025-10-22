２２日の県内は、各地で朝の冷え込みが強まり、今シーズン一番の寒さとなりました。 ２２日の県内は、前線や湿った空気の影響を受け朝から曇り空が広がりました。前橋では、朝の最低気温が１２．６℃となるなど県内９地点で今シーズン一番の寒さとなりました。 県内で最も冷え込んだのは、嬬恋村の田代で、午前６時ごろ２．７℃を観測しました。前橋市内のバラ園を訪れた人たちも上着を羽織るなど寒さに備えていまし