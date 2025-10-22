前橋市の小川市長が既婚の男性職員とホテルで面会していた問題で市議会の７会派は２２日、続投方針を撤回して辞職を求める申し入れ書を市長に提出しました。 前橋市議会の最大会派前橋高志会など７会派は２２日午後、申し入れ書を小川市長に手渡しました。申し入れ書では「失った信頼を回復することは不可能」などと指摘し、「直ちに続投方針を撤回して自ら辞職し選挙で民意を問うことを強く求める」としています。文書を受け取っ