22日、山形県鶴岡市の山の中でキノコ採りの女性の行方がわからなくなっています。女性は遭難したとみて、あすの朝から警察が捜索を行うということです。 遭難したのは、鶴岡市矢引の無職の女性（75）です。 警察によりますと女性は、22日の午後1時半ごろから、同伴者と3人で山に入りキノコ採りをしていました。午後2時半ごろから別行動をとり、その後集合することにしていましたが、女性1人が戻ってこなかったということです。関