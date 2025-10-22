今月１７日、昭和村が自治体の判断で銃猟を可能とする「緊急銃猟」を実施したことが分かりました。県内では初めて、全国でも２例目です。 昭和村によりますと、今月１７日午後１時ごろ、昭和村川額の畑でイノシシ捕獲用のオリに成獣のクマ１頭が入っているのを近くの住民が見つけました。この場所は民家や畑が点在する地域で、興奮したクマがオリを壊して人に危害を加える恐れがあったため、髙橋幸一郎村長が「緊急銃猟」を